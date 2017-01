India: arrestato sarto, ha confessato stupro di 500 bambine

NEW DELHI - La polizia ha arrestato a New Delhi un sarto che ha confessato di aver abusato in 12 anni di almeno 500 bambine in vari Stati dell'India e nella capitale. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Ani. In dichiarazioni ai media il commissario Onvir Bishnoi ha indicato che si tratta di Sunil Rastogi, di 38 anni, sposato e padre di tre figli.