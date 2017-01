(ANSA) - CASERTA, 16 GEN - I corpi senza vita di due coniugi - Teresa Cotugno di 50 anni e Franco Sorbo di 48 - sono stati ritrovati dai carabinieri in un'abitazione di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in via Galatina. I corpi erano in camera da letto: la donna, ancora a letto, aveva un colpo di pistola alla testa, l'uomo, invece, ai piedi del letto, era riverso a terra anch'egli ucciso da un colpo d'arma da fuoco. La pistola, una calibro 9x21 utilizzata per commettere il delitto, é stata trovata ai piedi dell'uomo. Gli elementi raccolti nell'immediato fanno ritenere si tratti di omicidio-suicidio. I primi accertamenti hanno rivelato che Sorbo, ex guardia giurata, deteneva legalmente l'arma. Sul posto il pm della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e il comandante della locale Compagnia dell'Arma.