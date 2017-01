Incendi: uomo ustionato in rogo alloggio, intossicata moglie

(ANSA) - CUNEO, 16 GEN - Ha ustioni sull'80% del corpo e una grave intossicazione da fumo l'uomo soccorso nella tarda serata di ieri da vigili del fuoco e 118 a Villafalletto, nel Cuneese. Le fiamme sono divampate in camera da letto, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Intossicata anche la moglie, il figlio - che ha dato l'allarme - ha riportato ustioni alle braccia e alle mani nel tentativo di salvare i genitori.(ANSA).