Donna morta a Milano, il marito ha confessato

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Un uomo di 53 anni, Luigi Messina, è stato fermato per l'omicidio della moglie, Rosanna Belvisi, trovata morta ieri nella sua casa in via Coronelli, a Milano. Il presunto omicida ha confessato. Il particolare è stato confermato dalla Squadra Mobile che ha condotto le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano. Messina ha ammesso le sue responsabilità a tarda notte, intorno alle 4 di stamani, dopo un pressante interrogatorio durante il quale erano già emerse contraddizioni.