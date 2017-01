(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 16 GEN - Nevica su parte della fascia appenninica dell'Umbria, in particolare tra Gubbio, Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Al momento non vengono segnalati disagi particolari. A causa della nevicata nella notte, il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati ha disposto la chiusura totale di tutte le scuole e dei servizi educativi per il 16 e il 17 gennaio. Stessa disposizione è adottata anche dai Comuni limitrofi di Gualdo Tadino e Nocera. La polizia stradale segnala un leggera nevicata sulla Flaminia tra Nocera Umbra e Fossato di Vico. Già in azione comunque i mezzi antineve e spargisale.