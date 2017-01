(ANSA) - PARIGI, 16 GEN - Sbarcano anche a Parigi i bollini di diverso colore per le auto a seconda dell'epoca della fabbricazione e del potenziale di inquinamento. Dopo anni, la capitale francese - dove è in corso da parte del Comune della sindaca Anne Hidalgo una vera crociata contro le auto - si è dotata di un meccanismo già in voga in molte capitali europee. A partire da oggi, circolare senza bollino sarà vietato ma - dato che le auto che hanno effettuato la procedura di assegnazione della vignetta sono ancora rarissime - non sono previste multe fino a tutto il mese di giugno.