Maltempo: Abruzzo, chiusa maggior parte scuole in 3 province

(ANSA) - PESCARA, 16 GEN - Scuole chiuse a Pescara, Teramo, Chieti e nella quasi totalità dei comuni delle rispettive province per la nuova ondata di maltempo in Abruzzo. Nel capoluogo teatino il servizio pubblico di trasporto è stato sospeso su tutte le linee poiché mancano le condizioni di sicurezza. Chiusura delle scuole annunciata anche domani. I Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi per caduta alberi e pali della luce. A Lanciano le scuole rimarranno chiuse fino a mercoledì 18. In alcune zone si segnala l'interruzione della fornitura di energia elettrica. Mentre a Pescara città piove, con alcune strade allagate e chiuse, problemi per la neve si registrano nella zona dei Colli. Su tratti di A14, A24 e A25 c'è il divieto temporaneo per i mezzi pesanti. Ritardi si registrano per i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto d'Abruzzo. Difficoltà, in tutta la regione, per il transito degli autobus della Tua che ha istituito un Centro Operativo che emetterà ogni due ore bollettini sui servizi automobilistici.