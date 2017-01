Si sono arrampicati nel cuore della notte sulla cancellata all’ingresso del Colosseo ma sono caduti all’interno da un altezza di circa 4 metri. E’ accaduto la scorsa notte intorno alle 2,30. Sul posto è intervenuta la polizia. Si tratta di due brasiliani, un 31enne e un 33enne: il 31enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso con la frattura del bacino. Entrambi sono stati denunciati per invasione di edificio.