(ANSA) - BRUXELLES, 16 GEN - "Le dichiarazioni del presidente eletto Donald Trump, che considera la Nato come obsoleta, sono state accolte con inquietudine". Lo ha rilevato il ministro degli esteri tedesco, Frank Walter Steinmeier dopo un incontro col segretario generale dell'Alleanza Atlanetica, Jens Stoltenberg, e prima della riunione dei ministri degli esteri europei. Facendo riferimento all'intervista pubblicata da Bild e The Times, Steinmeier ha aggiunto: "Vedremo quali saranno le conseguenze sulla politica americana". Ma il capo della diplomazia tedesca (e futuro presidente della repubblica federale) ha osservato anche che il commento di Trump sulla Nato è "in contraddizione con quello che il ministro delle difesa americano ha detto qualche giorno fa durante la sua audizione a Washington".