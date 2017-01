Crolla impalcatura nel Casertano, operaio ferito gravemente

(ANSA) - CASERTA, 16 GEN - Un operaio di 60 anni è rimasto gravemente ferito a Marcianise (Caserta) nel crollo di un'impalcatura avvenuta mentre erano in corsi i lavori di ristrutturazione di un vecchio palazzo ubicato in pieno centro - in via Santoro - a poca distanza dal Comune. In particolare sarebbe venuto giù uno dei muri dell'edificio, travolgendo l'impalcatura su cui era il lavoratore; questi, rimasto sotto le macerie, è stato poco dopo soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno rianimato sul posto e portato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Caserta. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico e diverse fratture. Negli ultimi giorni erano in corso i lavori di demolizione del palazzo. (ANSA).