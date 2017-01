Trump: monito capo Cia, eviti commenti improvvisati

(ANSA) - WASHINGTON, 16 GEN - Il direttore uscente della Cia John Brennan ha ammonito Donald Trump ad evitare commenti improvvisati quando si insedierà alla Casa Bianca. "Parlare e twittare" non è un'opzione per il presidente, ha detto alla Fox. "La spontaneità non è qualcosa che protegge gli interessi nazionali e quindi quando parla o reagisce deve essere sicuro di comprendere che le implicazioni e l'impatto sugli Usa potrebbero essere profondi. Si tratta di qualcosa di più di Trump, si tratta degli Stati Uniti". Brennan ha anche ammonito Trump a non ridimensionare le azioni della Russia. ''Non credo che possieda una comprensione completa delle capacita', delle intenzioni e delle azioni della Russia'', ha detto alla Fox. ''Penso che Trump debba capire che assolvere la Russia da varie azioni che ha intrapreso negli anni passati sia una strada che deve stare molto, molto attento a ridimensionare'', ha aggiunto.