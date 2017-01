Maltempo: scuole chiuse nel sassarese per gelo e neve

(ANSA) - SASSARI, 16 GEN - L'ondata di neve e gelo che sta attanagliando la Sardegna in queste ore, costringe le scuole alla chiusura in molti centri della provincia di Sassari. In seguito all'estensione dell'allerta meteo fino a mercoledì 18 gennaio, numerosi sindaci del nord dell'Isola hanno deciso di tenere chiusi gli istituti scolastici per evitare ulteriori disagi e rischi alla popolazione. In particolare, oggi e per i prossimi due giorni, l'attività è stata sospesa nei comuni di Bono, Bultei, Villanova Monteleone, Nughedu San Nicolò, Romana. I sindaci di questi paesi hanno emesso delle ordinanze specifiche con cui dispongono la chiusura delle scuole in seguito alle nevicate di ieri e al perdurare dell'allerta che interesserà il territorio anche nelle giornate di domani e di mercoledì, quando sono previste ulteriori gelate e nevicate, anche a basse quote. (ANSA).