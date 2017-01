Kosovo deplora minacce Serbia per treno

(ANSAmed) - PRISTINA, 16 GEN - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha aspramente criticato le parole di fuoco pronunciate ieri dal collega serbo Tomislav Nikolic che, con riferimento alla crisi del 'treno della discordia', ha minacciato l'invio di truppe in Kosovo a difesa della popolazione serba. Tali minacce, ha detto Thaci, mettono in pericolo la pace nei Balcani. "Sono minacce inaccettabili, in contraddizioe con il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti (tra Belgrado e Pristina) e mettono in pericolo seriamente la pace nei Balcani occidentali", ha affermato il presidente. Nonostante tutto ciò e malgrado il linguaggio 'vecchio' usato dalla dirigenza serba, ha aggiunto, il dialogo con Belgrado deve continuare. Anche il premier kosovaro Isa Mustafa si è espresso per la soluzione dei problemi con la Serbia con il dialogo. Riferendosi alle dure affermazioni fatte ieri dal presidente Nikolic, Mustafa ha osservato che a difendere i serbi del Kosovo ci pensa Pristina e che non c'è bisogno di alcun intervento di Belgrado.