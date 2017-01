(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Oggi la Commissione Europea chiede a Paolo Gentiloni di pagare le marchette elettorali fatte dal suo burattinaio Matteo Renzi. Sono i risultati dei governi che non sceglie nessuno: più tasse, più debito, più disoccupazione. Una ragione in più per mobilitarsi e mandarli a casa: tutti in piazza il prossimo 28 gennaio a Roma". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interpellata dai cronisti alla Camera.