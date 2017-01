(ANSA) - BEIRUT, 16 GEN - Miliziani dell'Isis continuano anche stamani l'offensiva contro le forze governative nell'est della Siria, in una regione ricca di risorse energetiche e vicina al confine con l'Iraq. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria e il sito del giornale panarabo al-Hayat. Secondo le fonti, "decine" tra militari governativi e miliziani dell'Isis sono morti negli scontri scoppiati venerdì scorso attorno all'aeroporto militare di Dayr az Zor, ai quartieri della città ancora in mano ai lealisti e alla cittadina Muhasan.