(ANSA) - WASHINGTON, 16 GEN - Donald Trump continua il suo duello con l'intelligence Usa e attacca il capo uscente della Cia John Brennan per aver detto che il presidente eletto non capisce pienamente la minaccia russa: "Oh, davvero non avrebbe potuto fare peggio, guardate solo alla Siria (linea rossa, ossia l'uso di armi chimiche come limite invalicabile evocato da Obama), Crimea, Ucraina e il rafforzamento dell'arsenale nucleare russo", ha twittato. "Non ha fatto certo bene" ha aggiunto, chiedendosi se non sia proprio lui l'autore della fuga di notizie false.