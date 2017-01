Moro: domani Morucci davanti Commissione, possibili novità

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Domani sera Valerio Morucci dovrà spiegare davanti la Commissione parlamentare sul caso Moro perché diversi fatti accertati sulla vicenda vanno in un verso e invece il 'racconto' del dissociato va in tutt'altro. E ciò a cominciare dalla dinamica di Via Fani, da quanti fossero i componenti del commando, chi in effetti sparò, dove avvenne e con che modalità il trasbordo del "prigioniero" e dove fu portato. La Commissione d'inchiesta ipotizza, con diversi riscontri, che la prima prigione fosse collocata al piano attico di un immobile al tempo dello Ior in via Massimi 91, a poche centinaia di metri da via Fani. Non ci sarebbe stato quindi solo lo stretto cunicolo dove, secondo le Br, Moro fu rinchiuso da subito, il 16 marzo del 1978, e per tutti i 55 giorni in via Montalcini. Domani a Morucci saranno contestate, foto e dati alla mano, elementi che contraddicono gran parte del suo 'racconto' su via Fani e la prima prima fase del rapimento.