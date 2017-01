Trasporto aereo, differito lo sciopero del 20

Si è tenuto oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un incontro con l’Inps e le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto in merito al Fondo di solidarietà del settore del Trasporto Aereo. Dopo aver chiesto alle parti di esporre le problematiche che hanno determinato la proclamazione dello sciopero per il prossimo 20 gennaio, il ministero le ha invitate a individuare un percorso condiviso che consenta di determinare positivamente la vertenza. "Dopo ampia discussione, l’Inps si impegna a completare per il 30 gennaio prossimo le istruttorie delle domande di integrazione di durata e si impegna a velocizzare le procedure di istruttoria e di erogazione - spiega il Mit in una nota -. Le organizzazioni sindacali, preso atto della dichiarazione dell’Inps, differiscono lo sciopero proclamato per il prossimo 20 gennaio ad altra data. Il Mit dichiara, a fronte delle specifiche richieste dei sindacati, la propria disponibilità ad affrontare le problematiche e le criticità del settore".