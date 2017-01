(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Una 16enne di origini nigeriane incinta di quattro mesi è stata abbandonata all'esterno dell'ospedale di Gavardo, in provincia di Brescia. La giovanissima nel tardo pomeriggio di domenica è stata trovata dai medici del pronto soccorso. Non ha documenti e, parlando in inglese, ha spiegato di essere stata violentata in Libia, dove era arrivata dal suo paese di origine, la Nigeria. In Italia sarebbe sbarcata a bordo di un barcone e arrivata nel Bresciano dopo un periodo in un centro di accoglienza a Gela, in Sicilia. La ragazza è ora ricoverata all' ospedale di Gavardo e sulla vicenda indagano i carabinieri.