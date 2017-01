Ue-Italia: Brunetta, manovra bis eredità avvelenata Renzi

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "La manovra correttiva che ci chiede l'Ue è eredità avvelenata che lascia Matteo Renzi. I suoi 1000 giorni sono stati negativi per Italia". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Il governo - prosegue in un altro tweet - chiarisca al più presto la sua posizione e le sue contromisure. Padoan venga in Parlamento e dica come stanno le cose". " A Paolo Gentiloni - conclude - chiediamo discontinuità rispetto alla politica economica di Renzi. Servono chiarezza e trasparenza".