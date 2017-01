M5s: Di Maio, è Rousseau il nostro "cerchio magico"

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - E' pronta al via la nona sezione del sistema operativo M5s Rousseau: si chiama 'sharing' e servirà a tutti gli eletti nei territori del Movimento a condividere le loro proposte e pratiche di governo. E a rendere sempre più alla portata l'aspirazione 5 Stelle della trasformazione della democrazia rappresentativa in democrazia diretta e partecipata. "Siamo i precursori di un nuovo sistema di fare politica in cui non c'è nulla di cerchio magico: di magico abbiamo solo il nostro sistema operativo" ha detto il vicepresidente M5s della Camera, Luigi Di Maio, presentando la nuova funzione di Rousseau.