(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Processo Condor: lo Stato chiede verità e giustizia per le vittime italiane". Lo scrive su Twitter la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, che questa mattina è stata al tribunale di Roma, dove è attesa oggi la sentenza del processo Condor. E' il processo a carico di ex Capi di Stato ed esponenti delle giunte militari e dei servizi di sicurezza di Bolivia, Cile, Perù e Uruguay in carica tra gli anni '70 e '80. Gli imputati sono accusati, a vario titolo della morte di 23 cittadini di origine italiana. Nelle foto pubblicate su Twitter, Boschi parla con alcuni cittadini presenti nell'aula bunker del tribunale. Al suo fianco, il segretario generale della presidenza del Consiglio, Paolo Aquilanti.