Maltempo: agrumi distrutti, flash mob Coldiretti Puglia

(ANSA) - BARI, 17 GEN - Per chiedere misure urgenti in favore dell'agrumicoltura pugliese la Coldiretti Puglia ha tenuto oggi a Bari davanti la sede del Consiglio regionale pugliese un flash mob, alla presenza, tra gli altri, dei presidenti della Regione, Michele Emiliano, e dell'assemblea legislativa, Mario Loizzo. Nell'occasione i rappresentanti della confederazione agricola hanno presentato un 'dossier sul crac agrumi' in provincia di Taranto, con una situazione aggravata dal maltempo e dal calo dei consumi, scesi sotto i 15 chili a persona l'anno, per effetto - è stato spiegato - di una diminuzione che negli ultimi 15 anni varia da oltre il 20% per le arance ad oltre il 50% per i mandarini. "E' ciclico il grave problema della risposta dei mercati e dei prezzi - ha spiegato il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele - con clementine vendute in campagna a 0,25 - 0,30 euro al chilo, aggravato nell'ultima settimana dall'ondata di maltempo che ha investito le campagne tarantine".