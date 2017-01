Alfano, valutare condizioni per tornare da G7 a G8

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Se discutiamo con i russi in tutte le più delicate crisi internazionali" allora "occorrerà valutare le condizioni per ritornare" a un G7 che torni a "essere un G8", anche se forse non sarà possibile nel G7 di Taormina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano nel corso dell'audizione alle Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato sulle linee programmatiche della Farnesina.