(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Nel suo incontro con Theresa May il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha fatto presente che il governo "difende l'interesse nazionale, difendendo la presenza degli italiani in Gran Bretagna". Lo ha detto il titolare della Farnesina alle Commissioni riunite di Camera e Senato. "Il Regno Unito sta per uscire dall'Unione ma non dall'Europa. Ci sono dei fori europei che in materia di sicurezza ci devono far stare uniti", ha aggiunto parlando della Brexit.