Cucchi: Manconi, importante passo avanti verso la verità

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Dopo otto lunghissimi anni, grazie al Procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone e al Sostituto Giovanni Musarò, la ricerca della verità sulla morte di Stefano Cucchi appare possibile". E' quanto afferma il senatore del Partito democratico Luigi Manconi, presidente della Commissione Diritti Umani a Palazzo Madama. "La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio preterintenzionale e altri reati nei confronti di cinque carabinieri dimostra, - afferma il parlamentare - in maniera inequivocabile quali violenze e quali abusi, quali menzogne e quali falsi abbiano determinato la morte di un trentaduenne romano; e abbiano impedito per così tanto tempo indagini approfondite. Oggi è possibile che i fatti siano infine accertati. Dal momento che siamo garantisti sempre e comunque e nei confronti di qualunque soggetto, aspettiamo l'esito del processo, ma dobbiamo registrare quello di oggi come un importantissimo passo avanti".