(ANSA) - DAVOS, 17 GEN - Piaccia o no, nessuno può tirarsi fuori completamente dalla globalizzazione, che se è vero che ha creato nuovi problemi, non va però gettata, piuttosto adattata. Il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping ha parlato al Forum di Davos. E ha invitato a dire No al protezionismo e ha criticato la frammentazione delle regole del commercio globale. Xi ha parlato anche di clima e ha spiegato che l'accordo di Parigi, criticato da Trump, è un passo avanti e tutti i firmatari devono rispettarlo.