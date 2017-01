Cucchi: omicidio preterintenzionale per 3 carabinieri

La procura di Roma ha chiuso l'inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi (22 ottobre 2009) e ha contestato l’accusa di omicidio preterintenzionale ai tre carabinieri che lo arrestarono il 15 ottobre. I tre sono ritenuti responsabili del pestaggio del giovane geometra. Per altri due carabinieri sono ipotizzati i reati di calunnia e di falso.

L’accusa di omicidio preterintenzionale è contestata ad Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e Francesco Tedesco, carabinieri in servizio, all’epoca dei fatti, presso il Comando Stazione di Roma Appia, che procedettero all’arresto di Stefano Cucchi in flagranza di di reato per detenzione di droga. Tedesco è accusato anche di falso. A Roberto Mandolini, comandante Interinale della stessa stazione di Roma Appia sono attribuiti i reati di calunnia e falso. Accusa di calunnia anche per lo stesso Tedesco, e per Vincenzo Nicolardi, anch’egli militare dell’Arma.

L’attacco epilettico del quale è stato vittima Stefano Cucchi nei giorni di detenzione dopo il suo arresto, citato in una perizia fatta in incidente probatorio, non figura tra le cause che ne hanno causato il decesso. Nella perizia svolta dal professore Francesco Introna, su incarico del gip, si faceva invece riferimento ad un attacco epilettico come una probabile causa della morte del giovane. Nel provvedimento di chiusura inchiesta notificato oggi a cinque carabinieri, la Procura cita dettagliatamente tutte le lesioni subìte dal geometra, e sottolinea che queste «se Stefano Cucchi fosse rimasto in vita, sarebbero state guaribili in almeno 180 giorni, con postumi permanenti».

Tra le lesioni citate una serie di tumefazioni ed ecchimosi al viso, una «frattura discosomatica superiore destra della terza vertebra lombare (L3), una frattura scomposta della quarta vertebra sacrale (S4), infiltrazione emorragica del pavimento pelvico, del quadro dei lombi di sinistra e l’escoriazione sulla cresta tibiale sinistra e in sede sottorotulea destra».

«Siamo emozionati e soddisfatti da questa conclusione che abbiamo atteso per anni. Questa è la verità che emerge: omicidio, calunnia e falsi i reati contestati che danno l’idea di cosa sia successo quella sera a Stefano. Dopo sette anni questa è la verità raggiunta e la famiglia Cucchi vuole ringraziare chi ha fatto queste nuove indagini. Il merito va al procuratore Pignatone e a tutti gli inquirenti della procura di Roma». Lo ha detto l’avv. Fabio Anselmo, il legale di Ferrara che assiste la famiglia fin dai primi momenti.

Cosa è successo?, è stato chiesto al legale: «Stefano stava bene prima dell’arresto, dopo è morto. Questa la verità che finalmente abbiamo dopo sette anni».

Ma questa è solo l’imputazione, è stato fatto notare: «E' vero, ma ora al processo ce la giochiamo tutta, faremo i conti con tutti»