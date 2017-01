Cei: 88% studenti sceglie ora religione, molti di altre fedi

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Ad avvalersi dell'ora di religione cattolica nelle scuole è l'88% degli studenti italiani, che esprime "elevate percentuali di gradimento"; "incoraggianti" appaiono anche i risultati in merito all'effettivo "sapere religioso" veicolato attraverso l'insegnamento della religione cattolica (Irc). E' quanto emerge dall'indagine sull'insegnamento della religione cattolica, presentata da mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei. La ricerca ha coinvolto 3.000 insegnanti di religione e 20.000 studenti. Significativi i dati sulla multi-religiosità degli studenti che si avvalgono dell'Irc: il 91,7% degli insegnanti di religione della scuola statale e il 56,8% di quella cattolica hanno in classe alunni appartenenti ad altre confessioni religiose, che pure frequentano le loro lezioni. "Un ideologismo cieco o spinto tende a marginalizzare l'insegnamento della religione cattolica", ha detto Galantino, spiegando però che si tratta di un insegnamento per la "formazione umana" non un di "privilegio".