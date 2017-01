Polizia Israele convoca Yair Netanyahu, figlio del premier

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 GEN - Il figlio del premier israeliano, Yair Netanyahu, è stato convocato dalla polizia (come testimone) nel contesto di indagini nei confronti del padre su benefici ricevuti dalla sua famiglia da importanti uomini d'affari israeliani e stranieri. Lo ha riferito la televisione commerciale canale 10. In parallelo le indagini su un'altra inchiesta - quella sulla concorrenza fra i tabloid Yediot Ahronot e Israel ha-Yom - e' proseguita con interrogatori separati da parte della polizia degli editori di entrambi i giornali. Netanyahu - secondo la stampa - e' sospettato di aver discusso un ipotetico accordo (poi non realizzato) in base al quale avrebbe accettato la riduzione della tiratura di Israel ha-Yom (a lui favorevole) in cambio di una moderazione delle critiche espresse da Yediot Ahronot nei suoi confronti. Netanyahu si dice certo che uscira' indenne da entrambe le indagini.