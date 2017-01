(ANSA) - PORDENONE, 17 GEN - Un anziano, di 79 anni, è stato trovato morto questo pomeriggio a Tiezzo, una frazione di Azzano X (Pordenone). I carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone, accorsi sul posto, ritengono che l'uomo potrebbe essere stato ucciso. Il cadavere, infatti, mostrerebbe una profonda ferita da taglio alla gola. Poco dopo il sopralluogo, i carabinieri sono andati in cerca del fratello della vittima, di 73 anni, che abita a un chilometro di distanza. Alla vista dei militari l'uomo, che forse aveva un forcone in mano, si è subito barricato in casa. I carabinieri hanno allontanato tutti, circondato la casa e stanno negoziando la resa dell'anziano. (ANSA).