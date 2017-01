Obama commuta la pena di Chelsea Manning: sarà scarcerata

Barack Obama commuta la pena di Chelsea Manning, che sarà liberata in maggio. La Manning è stato condannata a 35 anni di carcere con l’accusa di aver passato documenti a Wikileaks quando non aveva ancora cambiato sesso e stava facendo il servizio militare in Iraq.

La decisione di Obama arriva dopo i due tentativi di suicidio da parte di Manning in carcere, dove da transgender si trova in un penitenziario maschile. Nei giorni scorsi Edward Snowden aveva lanciato un appello a Obama per la liberazione di Manning