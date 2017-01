Mosca estende permesso soggiorno Snowden

(ANSA) - MOSCA, 18 GEN - Le autorità russe hanno esteso per altri due anni il permesso di soggiorno in Russia alla talpa del Datagate Edward Snowden: lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Stando all'agenzia Interfax, Zakharova ha così risposto all'ex vice direttore della Cia Michael Morell, secondo cui Vladimir Putin potrebbe estradare Snowden negli Usa come "dono" a Donald Trump per il suo insediamento alla Casa Bianca. Secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo, le parole di Morell rivelano una "ideologia da tradimento".