Il Centro Italia torna a tremare: tre scosse di magnitudo superiore a 5 in un'ora

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10.25 in centro Italia. La scossa è stata sentita nel Lazio, in Abruzzo e nelle Marche ed è stata avvertita anche a Roma. Una nuova forte scossa di terremoto è avvenuta invece alle ore 11.14, di magnitudo 5.6, secondo prime informazioni. Una terza forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutta l’Italia centrale alle ore 11.26: magnitudo 5,3 è stato registrato nell’aquilano, nella stessa zona colpita poco prima da un sisma di pari magnitudo. Lo rilevano le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia .

Alcune stazioni della metro di Roma sono state evacuate a scopo precauzionale dopo le scosse di terremoto avvertite anche a Roma. La precauzione riguarda sia la linea A che la linea B.





La prima forte scossa di terremoto è stato di magnitudo 5,3. Il sisma, che è avvenuto a una profondità di 9 chilometri, ha avuto epicentro in un’area compresa tra Amatrice (Rieti) Capitignano e Campotosto (L'Aquila). Nelle zone terremotate, nei comuni di Amatrice e Accumoli, si sono verificati alcuni crolli, come nel caso di un cornicione della Scuola Alberghiera di Amatrice che ha ceduto in seguito alla scossa. I Vigili del Fuoco stanno compiendo ulteriori verifiche ad Amatrice e Accumoli, rese complesse dalla presenza di molta neve.





Piccoli crolli ad Amatrice: verifiche in corso



Sindaco Accumoli, scossa forte, nessun danno

«Stiamo messi proprio male... sono in macchina, non ho sentito la scossa, ma mi hanno detto che è stata molto forte. Su ad Accumoli i telefoni non prendono e non riesco a contattare le persone che sono lì, i dipendenti degli uffici comunali, dell’Anci, i volontari e il vicesindaco». E’ il commento del sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, raggiunto telefonicamente dopo la nuova scossa di terremoto di stamani. Il suo è stato uno dei Comuni più colpiti dal sisma del 24 agosto.

«La Salaria è chiusa, c'è un metro di neve e su ad Accumoli sarà anche di più. Oggi - ha detto Petrucci - avevamo il consiglio comunale. Al momento non ho notizie di crolli, perchè non riesco a contattare nessuno, ma nel caso saranno caduti edifici disabitati e già danneggiati».









Momenti di panico a Montereale, comune della provincia dell’Aquila, epicentro delle scosse di terremoto di questa mattina.

«Ci sono state tre scosse violentissime - riferisce all’ANSA uno degli abitanti, Donato De Santis - paragonabili a quelle del terremoto dell’Aquila e di Amatrice. Sono mesi che siamo perseguitati dalle scosse, che non si esauriscono mai. Vogliamo metterci in salvo, non sappiamo che cosa potrà succedere. Ma siamo bloccati dalla neve».

«E' caduto in questi giorni quasi un metro di neve - aggiunge De Santis - che ha di fatto bloccato le strade di accesso al paese. Qui la gran parte delle case sono antiche, e temiamo che possano esserci dei crolli importanti. Per ora ci rifugiamo nelle poche case antisismiche che ci sono - conclude - poi si vedrà».

La terza forte scossa di terremoto avvertita questa mattina alle 11.26 nell’Italia centrale è stata di magnitudo 5.3, con epicentro sempre nell’aquilano, secondo prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica