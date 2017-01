Ue: Mattarella, Tajani grande risultato per l'Italia

(ANSA) - ATENE, 18 GEN - "Per l'Italia è molto importante: un successo. E' un grande risultato ed è anche un modo per il nostro Paese di contribuire in maniera ancora più incisiva al processo di integrazione europea". Così il presidente Sergio Mattarella ha commentato, oggi da Atene, l'elezione di Antonio Tajani a presidente del Parlamento europeo. Mattarella ha riferito di aver già telefonato a Tajani per fargli gli auguri.