M5s: blog Grillo, Alfano c'è posta per te, "dimettiti"

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Il M5S già a luglio chiese le dimissioni di Alfano. Angelino, il ministro 'postino' fece orecchie da mercante. Oltre a presentare una nuova interpellanza rinnoviamo la richiesta. Alfano c'è posta per te: dimettiti". Così un post sul Blog di Grillo. "Decine e decine di migliaia di laureati italiani - premette M5s - emigrano all'estero. Un triste rito che va avanti da anni. Da altrettanti anni, i 'soliti noti' come Angelino Alfano raccomandano i propri fratelli o sodali in società partecipate dello Stato, cioè mantenute dalle tasse dei cittadini e da coloro che sono costretti ad andare via. Accade così che Poste SpA, con l'assunzione del fratello del ministro si trasformi in 'società per Alfano'. Un caso quest'ultimo denunciato dal M5S già nel 2013. Oggi grazie ad un inchiesta della Corte dei Conti si scopre che l'esimio Alessandro Alfano, assunto a Poste Spa, in quattro anni di lavoro non ha mai firmato alcun atto. Un livello di produttività, dunque, che sembrerebbe pari a 0".