Terremoto: sindaco Arquata, un'altra mazzata

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 18 GEN - "Quando stavamo per dimenticarcene, perché da una decina di giorni non sentivamo più niente, ed eravamo concentrati sull'emergenza neve, ecco un'altra mazzata. La situazione è disastrosa". Così il sindaco di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) Aleandro Petrucci dopo l'ultima violenta scossa di terremoto. "Ad Arquata non c'è più nessuno; ogni scossa cade qualcosa, poi con la neve e la pioggia ormai il paese è ridotto a un cumulo di macerie. Sicuramente ci saranno stati altri crolli. Se non il 100 per cento, di sicuro il 98 per cento delle case è ormai inagibile".