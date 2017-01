Truffa milionaria a due imprenditori, cinque denunciati

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Hanno promesso ad una impresa in crisi di liquidità un finanziamento di 5 milioni di euro, attraverso un fondo americano, chiedendo 55mila euro per le spese di istruzione da restituire a pratica ultimata. I soldi promessi non sono però mai arrivati e la somma pattuita non è stata restituita. La truffa è stata scoperta dalla guardia di finanza di Torino, che dietro al paravento di una onlus - all'oscuro delle intenzioni dei cinque - hanno smantellato una vera e propria organizzazione criminale. Col pretesto di gestire l'impresa in modo manageriale, in attesa del finanziamento, un componente della banda collocato al vertice dell'azienda ha cercato di appropriarsi del cospicuo patrimonio societario vendendo immobili di pregio a prezzi irrisori a società gestite da 'teste di legno' riconducibili al sodalizio. La Procura di Torino, per tutelare gli imprenditori truffati, ha sequestrato 62 immobili e conti correnti per un valore di circa 3,6 milioni di euro. Proseguono le indagini delle fiamme gialle per accertare eventuali altre vittime.(ANSA).