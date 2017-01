Fondi E-R: assolto l'ex capogruppo Prc Masella

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GEN - L'ex capogruppo del Prc in Regione Emilia-Romagna, Leonardo Masella, è stato assolto a Bologna dall'accusa di peculato. Si trattava di uno dei tanti giudizi nati dalle indagini della Guardia di Finanza sulle spese dei gruppi dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, messe a rimborso nella precedente legislatura e in quella ancora prima, quando era in carica l'imputato. A Masella, processato con il rito abbreviato e difeso dall'avvocato Luca Moser, erano contestati presunti rimborsi illeciti per poco più di 50mila euro, tra il 2009 e il 2010. Per lui la Procura, con il Pm Marco Forte, aveva chiesto la condanna al minimo della pena, con il riconoscimento delle attenuanti generiche. L'assoluzione, pronunciata dal Gup Letizio Magliaro, è con la formula 'perché il fatto non sussiste'. (ANSA).