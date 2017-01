Terremoto: evacuate diverse scuole. Fedeli,attiva Task Force

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Evacuate diverse scuole a scopo precauzionale a Roma e nelle zone dove le scosse di terremoto sono state maggiormente avvertite stamani. Il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, in viaggio della memoria a Cracovia, fa sapere che é stata attivata immediatamente la task force del Miur, in collaborazione con la protezione civile, per un monitoraggio della situazione degli edifici scolastici e delle condizioni delle studentesse e degli studenti". La ministra ha quindi espresso "vicinanza alle popolazioni colpite di nuovo dal terremoto" e ha sottolineato "l'urgenza che si torni il prima possibile a una situazione scolastica normale e in condizioni di totale sicurezza".