Matrimonio Reggia,cantante Silvia Aprile indagata per truffa

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - La cantante Silvia Aprile è indagata per truffa e falsità ideologica in relazione al suo matrimonio avvenuto senza autorizzazione alla Reggia di Caserta nel luglio del 2010. Con lei risultano indagati per gli stessi reati l'ex sindaco di San Felice a Cancello Pasquale De Lucia, l'ex amministratore delegato della società Terra di Lavoro spa ed ex consigliere comunale di Castel Volturno Rita Di Giunta e l'ex presidente dell'Ept di Caserta Enzo Iodice, in passato sindaco della città di Santa Maria Capua Vetere. Silvia Aprile, napoletana, già protagonista di X-Factor nel 2008, nota anche per le sue partecipazioni a Edicola Fiore, è stata tra i finalisti di Sarà Sanremo, a dicembre, nel duo Aprile & Mangiaracina che però non ha superato la selezione e dunque non sarà tra le nuove proposte in gara all'Ariston. Fu invece in gara tra i giovani a Sanremo nel 2009, e in quella edizione duettò con Pino Daniele.