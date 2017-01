(ANSA) - ROMA, 18 GEN -Il Senato approva quasi all'unanimità la richiesta di inserire nel calendario dei lavori dell'Aula l'intervento del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan per informare in merito alla lettera dell'Unione europea sui conti italiani e la legge di Bilancio. La richiesta è stata fatta questa mattina in Aula dalla senatrice Elena Montevecchi del Movimento 5 stelle.