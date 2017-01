Trump, stampa resta a Casa Bianca ma sceglieremo

(ANSA) - WASHINGTON, 18 GEN - Donald Trump ha annunciato in una intervista alla Fox che la sua amministrazione non sposterà il briefing con i giornalisti in uno spazio piu' ampio fuori della Casa Bianca, ipotesi che aveva suscitato proteste e timori, ma che sceglierà i rappresentanti dei media che entreranno perché c'é una forte richiesta. "Supplicheranno per una sala più grande molto presto", ha sottolineato.