Terremoto: rintracciati 3 allevatori Marche

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 18 GEN - Sono stati rintracciati, e sono in buone condizioni di salute, i tre allevatori di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) che mancavano ancora all'appello dopo le scosse di terremoto di stamani. A questo punto, fa sapere la Protezione civile regionale, nella zona, dove le comunicazioni sono difficoltose a causa della neve, non ci sono più persone date per disperse.