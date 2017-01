Ralph Lauren vestirà Melania Trump per la cerimonia del giuramento

(ANSA) - NEW YORK, 18 GEN - Ralph Lauren vestirà Melania Trump per l'inaugurazione presidenziale. Lo riferisce la "bibbia" della moda Wwd (Women's Wear Daily), sottolineando che sarà il primo stilista americano a vestire la nuova First Lady. Il designer, che ha sempre appoggiato Hillary Clinton e ha disegnato i suoi famosi tailleur-pantalone, si è quindi tirato fuori dal coro di colleghi che si sono rifiutati di vestire l'ex modella di origini slovene per protesta contro l'elezione di Trump. Sempre secondo Wwd, anche lo stilista di Chanel, Karl Lagerfeld, dovrebbe avere un ruolo venerdì, completando la mise di Melania. Secondo indiscrezioni Donald potrebbe indossare un completo di Brioni. Intanto si è calcolato che Melania per l'inaugurazione andrà da New York a Washington in soli 90 minuti, quando ai comuni mortali occorrono 3-4 ore: secondo Tmz, per tornare impiegherà 20 minuti in auto dalla Casa Bianca alla base aerea di Andrews, dove salirà su un jet che la porterà all'aeroporto La Guardia a New York in 45 minuti.