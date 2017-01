Skuola.net: a Roma uno studente su 4 non ha mai fatto la prova di evacuazione

Stamane diverse scuole sono state evacuate per precauzione: tanta paura che torna a far discutere sulla sicurezza degli studenti in caso di emergenza.

Da una websurvey di Skuola.net su circa 1000 studenti delle Superiori, svolta all’indomani del sisma di fine agosto, emerge una percentuale non irrilevante (28%) di studenti che afferma di non aver mai ricevuto nessuna istruzione dal proprio istituto in caso di terremoto. Circa il 22% sostiene di non aver mai svolto una prova di evacuazione.

I numeri cambiano prendendo in esame gli studenti che vivono in territorio ad alto rischio. Si tratta di circa 1 su 4 del campione e, isolandolo, si nota che era stata quasi la totalità - il 90% - a dire di aver svolto almeno una prova di evacuazione a scuola. Preoccupa invece il fatto che a ben 1 su 3 di loro risultava che la scuola non fosse stata costruita secondo le norme antisismiche nè, tanto meno, che avesse subito lavori di adeguamento in tal senso.