Sisma: Maria e Rosina, sole al freddo e paura della notte

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Maria e Rosina, entrambe ottantenni, nella vita ne hanno viste tante, ma il terremoto le ha piegate: hanno paura. Dalla loro casa isolata, a cinque chilometri da Montalto delle Marche(Ascoli Piceno), dove le due cognate vivono sole, dopo la morte dei mariti, raccontano: "sono tre giorni che non abbiamo l'elettricità, dunque il riscaldamento non funziona, fuori la neve ci impedisce di arrivare in paese ed ora è tornato anche il terremoto". "Senza la tv non abbiamo notizie, il telefono funziona ogni tanto - continuano - la notte che arriva ci fa paura". I figli quando sono riusciti a contattarle hanno vietato loro di uscire per le temperature rigide e, dunque, dicono le due donne "non potremo neppure andare a dormire in auto come abbiamo fatto dopo le scosse di agosto e ottobre". Intanto uomini e mezzi della Protezione civile hanno accompagnato un medico di famiglia a Montalto Marche per visitare e portare farmaci ad un paziente, altrimenti irraggiungibile a causa della neve.