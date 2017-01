Funivia bloccata in val di Fassa, salvi 40 sciatori

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Momenti di apprensione questo pomeriggio per 40 sciatori rimasti bloccati su una funivia del Col dei Rossi, sopra Canazei, in val di Fassa, per un guasto tecnico della linea. I turisti sono stati raggiunti dagli uomini del soccorso alpino e recuperati dopo essere stati imbragati. Tutti sono incolumi. Secondo una prima ricostruzione, mentre la prima cabina, vuota, stava raggiungendo la stazione a valle, quella a monte, a cento metri dalla stazione, si è bloccata. Controlli sono stati avviati per chiarire le case esatte del guasto.