Trovato senza biglietto sul bus: studente si finge richiedente asilo

Era sull'autobus senza biglietto e ha finto di essere un migrante al momento del controllo sperando di impietosire i controllori e non pagare la multa. I carabinieri lo hanno smascherato e denunciato per false generalità. E' quanto accaduto a Siena, dove un giovane africano sorpreso senza biglietto, spacciandosi per richiedente asilo, ha fornito false generalità al controllore senza esibire nessun documento di identità. Il suo abbigliamento curato e il suo buon italiano, tuttavia, hanno insospettito il controllore, che ha avvertito i carabinieri. A loro il giovane ha nuovamente fornito false generalità. Portato quindi in caserma per altri accertamenti, ha riferito le sue vere generalità ed esibito il documento di identità dal quale è emerso essere uno studente universitario del Camerun iscritto al primo anno di università a Siena.