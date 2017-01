Valanga su un hotel: si temono vittime

Una valanga avrebbe investito l’hotel Rigopiano di Farindola, alle falde del Gran Sasso pescarese. L’allarme è stato dato da due clienti. Gli ospiti dell'albergo sarebbero una ventina , secondo quanto si apprende sulla base dei registri della Prefettura. A questi si aggiungono i dipendenti. Al momento tutti i telefoni risultano muti, compresi i cellulari. I soccorritori stanno cercando di raggiungere la struttura con ogni mezzo, ma il viaggio è difficoltoso perché tutte le strade sono coperte dalla neve che continua a cadere.

«Purtroppo è accaduta una terribile tragedia sembrerebbe ci siano delle vittime, ma è tutto da confermare». Lo scrive su Facebook il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco. «A Rigopiano è in atto in queste ore una bufera di neve. Una turbina si sta recando sul posto, per liberare la strada di accesso alla zona dell’albergo, dietro la quale c'è la colonna mobile dei soccorsi. In albergo c'erano 20 ospiti», conclude Di Marco.

«E' vero. All’hotel Rigopiano di Farindola risultano presenti circa 20 persone più il personale, i soccorritori stanno andando sul posto con la massima celerità». Lo scrive su Facebook il governatore dell’Abruzzo, Luciano D’Alfonso, rispondendo al commento di un utente che chiedeva se fosse vera la notizia della slavina sull'hotel.